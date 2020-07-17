2020/07/17 | 12:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المطلوبين "اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بإنتمائهم لداعش واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلا عن ضبط وكرين تابعين الى للتنظيم في نفس القضاء".

وذكر البيان انه "وجد بداخلهما عبوتان ناسفتان على شكل جليكان، وعبوات محلية الصنع، وملابس متنوعة، وحاوية عتاد أحادية"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للجهات المختصة، وردم الوكرين، ورفع العبوات الناسفة دون حادث يذكر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عناصر من داعش اشتركوا بعمليات "ارهابية" جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عناصر من داعش اشتركوا بعمليات "ارهابية" جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).