الاستخبارات تطيح بناقلات ومحطات لتهريب النفط في ثلاث محافظات

2020/07/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات إحدى تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، نتائج عملية ملاحقة مهربي النفط في عدد من المحافظات العراقية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "خلال عمليات متابعة كل ما هو مخالف للقانون، والحد من التهريب والمتاجرة بالنفط ومشتقاته، حيث تم ضبطت ثلاثة صهاريج محملة بمنتوج نفطي مجهول والكمية وإلقاء القبض على السائقين في محافظة كركوك".

وأضافت، أنه "تم ضبط صهريج آخر وإلقاء القبض على سائقه في محافظة نينوى، كما وتمكنت المفارز أيضا من ضبط خرق على الأنبوب الناقل للنفط الخام في قضاء القرنة في محافظة البصرة".

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اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، 17 تموز، 2020، القبض على ثلاثة عناصر من داعش وضبط وكرين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة ال

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين في قض

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أعلنت قيادة شرطة نينوى، الخميس، القاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية على طريق موصل - بغداد.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني في بيان، ان "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيا

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