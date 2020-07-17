النص الكامل لترجمة النظام الأساسي لاتحاد الكرة قبل توزيعه على الهيأة العامة

2020/07/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، على الترجمة النصية للنظام الداخلي لاتحاد الكرة العراقي الى اللغة العربية قبل إرساله الى الهيأة العامة لاتحاد الكرة.

وكانت اللجنة الخاصة بصياغة النظام الأساسي في الهيأة التطبيعية للكرة العراقية قد أرسلت النص باللغة الإنكليزية الى أعضاء الهيأة العامة ، الا أن اعتراضات كبيرة حصلت عليه، وطالبت الهيأة العامة بالترجمة إلى العربية للوقوف على جميع بنوده.

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