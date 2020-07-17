القبض على 3 دواعش اشتركوا بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في كركوك

2020/07/17 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، 17 تموز، 2020، القبض على ثلاثة عناصر من داعش وضبط وكرين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القت القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

واضاف البيان أن "الإرهابيين اعترفو من خلال التحقيقات الأولية بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلا عن ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش الإرهابية في نفس القضاء أعلاه، وجد بداخلهما عبوتان ناسفتان على شكل جليكان، وعبوات محلية الصنع، وملابس متنوعة، وحاوية عتاد أحادية، تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للجهات المختصة، وردم الوكرين، ورفع العبوات الناسفة دون حادث يذكر".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات إحدى تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، نتائج عملية ملاحقة مهربي النفط في عدد من المحافظات العراقية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "خلال عمليات متابعة كل ما هو مخالف للقانون، وال

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين في قض

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أعلنت قيادة شرطة نينوى، الخميس، القاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية على طريق موصل - بغداد.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني في بيان، ان "مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيا

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