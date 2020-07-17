صحة ديالى :75% معدلات الشفاء من فيروس كورونا

2020/07/17 | 12:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن تسجيل 75% نسبة شفاء من فيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نسبة الشفاء من فيروس كورونا الذي بلغت اجمالي الاصابات 2486 اصابة خلال الاشهر الاربعة الماضية مقابل 1800 حالة شفاء 75% وهي الاعلى من نوعها منذ بروز الفيروس في اذار […]

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