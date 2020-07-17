2020/07/17 | 12:14 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن تسجيل 75% نسبة شفاء من فيروس كورونا.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نسبة الشفاء من فيروس كورونا الذي بلغت اجمالي الاصابات 2486 اصابة خلال الاشهر الاربعة الماضية مقابل 1800 حالة شفاء 75% وهي الاعلى من نوعها منذ بروز الفيروس في اذار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى :75% معدلات الشفاء من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نسبة الشفاء من فيروس كورونا الذي بلغت اجمالي الاصابات 2486 اصابة خلال الاشهر الاربعة الماضية مقابل 1800 حالة شفاء 75% وهي الاعلى من نوعها منذ بروز الفيروس في اذار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى :75% معدلات الشفاء من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى :75% معدلات الشفاء من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).