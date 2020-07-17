محافظ بغداد: احالة بناء 140 مدرسة للتنفيذ


محافظ بغداد: احالة بناء 140 مدرسة للتنفيذ
2020/07/17 | 12:16 - المصدر: وكالة نينا
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