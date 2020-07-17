محافظ بغداد يكشف عن خطة للنهوض بمشاريع البنى التحتية المتوقفة

2020/07/17 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن خطة للنهوض بمشاريع البنى التحتية المتوقفة.وقال العطا لوكالة الأنباء العراقية، إن”المحافظة تعمل على رفد المشاريع المتراكمة منذ سنوات بالأموال وأهمها بناء المدارس”، لافتاً إلى أن”من بين تلك المشاريع 150مدرسة تمت إحالة 140منها إلى العمل ، ووصلت نسبة إنجاز بعضها إلى مراحل متقدمة، ويجب أن تنجز […]

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