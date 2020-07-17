الفتح: مجيء الكاظمي للحكومة كان مخطط امريكي وخليجي منذ 2018

2020/07/17 | 12:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة / خاص ..كشف عضو بتحالف الفتح غضنفر البطيخ اليوم ان الولايات النتحدة كانت لا ترغب باجراء انتخابات 2018 بدعم من الامارات والسعودية ’ وبين البطيخ لـ/ المعلومـة /، ان “الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها من دول الخليج والسعودية والامارات وصلو الى قناعة ان الانتخابات العراقية الاخيرة لا فائدة منها وان البرلمان والحكومة القادمة ستكون […]

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