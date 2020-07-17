2020/07/17 | 12:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مطعم قصر الاميرات في منطقه المنصور شارع الأميرات تحديداً.واندلعت النيران داخل مخزن لخزن الكارتون الخاص بلمطعم مشيد من الجينكو وكذلك مواد مستهلكة خاصة بالمطعم المذكور وبمشاركة اكثر من فرقة اطفاء أدت عملها بشكل مهني فاعل ليتم تطويق النيران وابعاد خطرها عن صالات ومطابخ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في مطعم قصر الاميرات وكالة تقدم الاخبارية.

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