الحشد الشعبي يضبط” مضافة داعشية” في بساتين المقدادية بديالى

2020/07/17 | 12:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي، الجمعة، ضبط مضافة داعشية في قلب بساتين المقدادية شمال شرق ديالى.وقال الناطق الاعلامي باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز قتالية من الحشد الشعبي توغلت في قلب بساتين قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) ضمن القاطع الشمالي ونجحت من ضبط مضافة داعشية مفخخة بعبوات […]

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