اول تعليق من حسن احمد بعد التجديد مع النجف

2020/07/17 | 12:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..علق مدرب فريق كرة القدم بنادي النجف، حسن احمد، على تجديد عقده مع “غزلان البادية” لموسم إضافي.وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “تجديد العقد وضعنا امام مسؤولية كبيرة من اجل خدمة النادي ومساعدته للوصول الى اعلى المستويات”.وأضاف ان “الفريق بحاجة الى تعزيزات كبيرة في جميع المراكز، ونحن تأخرنا بالتعاقدات بسبب […]

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