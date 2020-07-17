الهيأة التطبيعية تحدد موعد قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

2020/07/17 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدّقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات، بشأن تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز لموسم (2020-2021).

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