2020/07/17 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الاطباء : استمرار غلق العيادات وفتح المولات ” مفارقة ” تستهدف الطبيب المركز الخبري الوطني.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الاطباء : استمرار غلق العيادات وفتح المولات ” مفارقة ” تستهدف الطبيب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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