2020/07/17 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الاطباء : استمرار غلق العيادات وفتح المولات ” مفارقة ” تستهدف الطبيب المركز الخبري الوطني.

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