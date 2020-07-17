تعرف على موعد قرعة دوري الكرة الممتاز

2020/07/17 | 12:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..صادّقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات، بشأن تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز لموسم 2020-2021.وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ “تمت المصادقة بشكل رسمي على توصيات لجنة المسابقات بشأن الموسم الجديد، والذي سينطلق بشكل رسمي يوم الأحد الموافق العشرين من سبتمبر […]

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