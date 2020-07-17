2020/07/17 | 12:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدّقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات، بشأن تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز لموسم 2020-2021.وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد في بيان “تمت المصادقة بشكل رسمي على توصيات لجنة المسابقات بشأن الموسم الجديد، والذي سينطلق بشكل رسمي يوم الأحد الموافق العشرين من سبتمبر /أيلول المقبل، بنظام الدوري العام، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



20 ايلول المقبل موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز وكالة تقدم الاخبارية.

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