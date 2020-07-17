الحمامي: البصرة فرطت بصرحين مهمين بلا اكتراث

2020/07/17 | 12:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اوضح عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، اليوم الجمعة، أن البصرة أضاعت صرحين مهمين دون اكتراث.وقال الحمامي في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، صرحان عظيمان اضاعتهما البصرة من دون ان تكترث، ومن دون ان تبدي اهتماما بهما.وتابع، ان الصرح الأول يحمل عنوان أمانة العاصمة.ربما لا تعلمون ان البصرة صارت عاصمة اقتصادية للعراق منذ عام ٢٠١٧، وأصبحت تتمتع بكل مزايا العاصمة منذ صدور قانونها رقم (٦٦)، ، منوها إلى أن البعض لا يعلم أن لهذه العاصمة أمانة ومجلس أمانة لكن هذه (الأمانة) ليس لها مقر حتى الآن، وغير موجودة على أرض الواقع.واضاف ان الصرح الثاني، يحمل عنوان (الهيئة البحرية العليا) التي صدر قانونها رقم (١٨) عام ٢٠١٩، وقضى بوجوب قيام وزير النقل (لعيبي وقتها) بانشاءها في البصرة، فتجاهلها (لعيبي) ولم يعبء بها خليفته (البندر)، ولم يطالب بها أحد سوى نقابة البحريين التي ظلت تذود وحدها حتى أصابها الأعياء.وأشار إلى أنه لا يريد أن يستعرض أهمية هذه الصروح العظيمة الضائعة، لكن البصرة تتمتع بمزايا دولة تتوفر فيها أهم المقومات التي تفتقرها بعض البلدان العربية، فهي تجاور ثلاث دول (الكويت وإيران والسعودية)، وتستحوذ على نصف المنافذ الحدودية للعراق (فيها ١٨ منفذ)، ونفطها يزخر بكميات ونوعيات تنافسية في أولويات الأوبك، وأهوارها محميات طبيعية للطيور والأسماك، وضفافها مزدانة بالخيرات، لكنها لا تكترث لحقوقها الضائعة.

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