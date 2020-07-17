رداً على الاختراق الكبير.. خطوة استباقية “قاسية” من تويتر تجاه حسابات المستخدمين

2020/07/17 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة تويتر أنها قامت بحجب جميع الحسابات، التي تم فيها تغيير كلمة السر خلال آخر 30 يوم، في إطار مواجهة هجوم إلكتروني واسع.وجاء في بيان الشركة: “كتدبير وقائي لحماية أمان المستخدمين قمنا بالخطوة التالية: حجب جميع الحسابات التي تم فيها محاولة تغيير كلمة السر خلال آخر 30 يوما”.وأضاف البيان، […]

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