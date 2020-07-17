2020/07/17 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اندلع حريق في مخزن للاخشاب في بغداد ،اليوم الجمعة، ومشاركة 20 فرقة اطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق واخماده.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..اندلاع حريق في مخزن للاخشاب في بغداد المركز الخبري الوطني.

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