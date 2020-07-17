ديالى تعلن اكمال منظومة” التحسس الحراري” في معبرين حدودين مع ايران

2020/07/17 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن اكمال نصب منظومة التحسس الحراري في معبريين حدوديين مع ايران شرق المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق فني نجح من اكمال نصب منظومة متطورة للتحسس الحراري القادرة عن رصد حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا عن طريق الرصد الحراري عن بعد”.[…]

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