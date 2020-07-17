2020/07/17 | 12:39 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن خطة للنهوض بمشاريع البنى التحتية المتوقفة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: خطة للنهوض بمشاريع البنى التحتية المتوقفة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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