محافظ بغداد: خطة للنهوض بمشاريع البنى التحتية المتوقفة

2020/07/17 | 12:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن خطة للنهوض بمشاريع البنى التحتية المتوقفة.

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