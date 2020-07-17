2020/07/17 | 12:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت قيادة عمليات سامراء، اليوم الجمعة، استمرار العمليات الأمنية لملاحقة بقايا المجاميع الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء: استمرار العمليات الأمنية لملاحقة بقايا داعش ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سامراء: استمرار العمليات الأمنية لملاحقة بقايا داعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).