2020/07/17 | 12:39 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أكدت قيادة عمليات سامراء، اليوم الجمعة، استمرار العمليات الأمنية لملاحقة بقايا المجاميع الإرهابية.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء: استمرار العمليات الأمنية لملاحقة بقايا داعش
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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