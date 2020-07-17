صور .. اندلاع حريق في مخيم للنازحين في دهوك

2020/07/17 | 12:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق قبل ظهر اليوم الجمعة في مخيم للنازحين في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مسوؤل اعلام دائرة اطفاء محافظة دهوك المقدم بيوار عبد العزيز لوكالة شفق نيوز، إن حريقا اندلع عند الخامسة فجرا اليوم الجمعة في مخيم قاديا غرب محافظة دهوك، مشيرا الى ان الحريق التهم سبعة خيم داخل المخيم.

واوضح ان الحريق خلف اضرارا مادية كبيرة بممتلكات النازحين دون معرفة اسباب الحريق الى الان.

واضاف المقدم عبد العزيز ان فرق الاطفاء من مركز زاخو هرعت الى مكان الحريق، واخمدت النيران واعدت تقريرا شاملا عن حجم الخسائر .

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