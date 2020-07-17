مخصصة للبصرة.. فرنسا تدعم العراق بأكثر من 330 ألف دولار لمواجهة كورونا

2020/07/17 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الجمعة، تخصيص الحكومة الفرنسية 300 ألف يورو، أي ما يفوق الـ 330...





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