نقابة الأطباء تنتقد قرار لجنة الصحة والسلامة بفتح ’’المولات’’ واستمرار غلق العيادات الخاصة

2020/07/17 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتقدت نقابة الأطباء في العراق، الجمعة (17 تموز 2020)، قرار لجنة الصحة والسلامة العليا بفتح ’’المولات’’ واستمرار غلق العيادات الخاصة.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي ما تزال فيه نسب الاصابة تسجل مستويات عالية تتجاوز الالفي اصابة يوميا ، عمدت لجنة الصحة والسلامة الوطنية الى سلسلة قرارات لتخفيف الاجراءت الوقائية ضد انتشار الوباء الفايروسي ومنها السماح بفتح المولات واستئناف الرحلات الجوية اضافة الى ضعف الاجراءت الحكومية في تطبيق الانظمة بما يتعلق بالحد من العدوى مثل منع الاختلاط في المحلات والاسواق والمقاهي وغيرها من اماكن التجمعات اضافة الى الاكتظاظ الشديد في العديد من دوائر الدولة ومؤسساتها وكل ذلك بنظر اللجنة لا يعد خطرا يهدد المواطنين ولكنها في نفس الوقت وضمن نفس البيان مددت اغلاق عيادات الاطباء الخاصة ومجمعاتهم عشرة ايام اضافية".

واضاف البيان أنه "بهذا الصدد يلاحظ ان قرار اللجنة لم يستند على اية احصائيات رسمية أو بحوث علميه رصينه ولم يتم أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخرا ولم يتم استشارة النقابة في هذا الموضوع باعتبارها الجهة المشرفة على عمل العيادات الخاصة رسميا ،فما الداعي الى مثل هذا الاجراء؟".

وتابع أن "استمرار غلق العيادات في الوقت الذي تفتح فيه المولات والاسواق يعد مفارقة لا يستبعد ان يكون وراءها استهداف للطبيب العراقي، وخصوصاً في ظل تقاعس الوزاره والحكومه عن توفير الحمايه للأطباء في أماكن عملهم في المستشفيات وتكرار مسلسل الاعتداءات دون رادع".

واشار إلى أن "عدم الايفاء بالوعود من ناحية توزيع المنح والأراضي، بل تم تأخير صرف رواتبهم ومستحقاتهم لأسابيع، وكذلك تأخير تعيين الأطباء الجدد لأكثر من سنه رغم الحاجه الماسه لهم بسبب أصابة اعداد كبيره من زملائهم تجاوزت الألف طبيب وأستشهاد أكثر من عشرين طبيب تركت عوائلهم بدون أي أهتمام أو رعايه من الحكومه".

ولفت البيان إلى أن "لجنة السلامه وخلية الازمه، كان عليها مراجعة الإجراءات الوقائية في المؤسسات الصحية وعدم توفر مستلزمات الوقايه و مستلزمات عمل الأطباء فيها والوقوف على أسباب أصابة معظم الكوادر الطبية والموظفين وأيجاد الحلول بدل السعي لزيادة الازدحامات فيها وتعقيد الموقف".

وتابع :"كنا نتمنى من اللجنة دعم جهود النقابة في متابعة التزام العيادات بضوابط الوقاية بدلا من اغلاقها بوجه المواطنين، وعليه : تحذر نقابة اطباء العراق من أن اي تعرض للأطباء في عياداتهم من أي جهه وفي أي محافظه، سيتبعه أضراب شامل للأطباء في كافة المؤسسات الصحية في العراق".

ودعا البيان "الزملاء للألتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصادره من نقابه الاطباء ووزارة الصحه"، مطالبا "الجميع الوقوف مع أبطال الجيش الأبيض ودعم جهودهم في مواجهة جائحة كورونا".

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ادناه القرارات..

أولا: تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع شمول أيام

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