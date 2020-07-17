محافظة عراقية تصل لـ50 درجة مئوية.. اليكم درجات الحرارة

2020/07/17 | 12:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، الجمعة، توقعات الطقس في عموم مناطق العراق، الوسطى والشمالية والجنوبية....

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