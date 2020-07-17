نبذة عن العراق الحديث قبل ثورة 14/ تموز/ 1958 - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/17 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي كان العراق في بداية استقلاله الصوري من الحكم البريطاني عام/ 1921 متخلفاً جداً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وقد تهافتت الطبقات المالكة على غنيمة الحكم ونهب أراضي الفلاحين التي كانوا يسكنونها قبل قرون وورثوها عن أجدادهم ورأت أن مصلحتها الطبقية من أجل إثرائها وبسط سلطاتها على الشعب الكادح أن تتحالف مع الاستعمار البريطاني وتقبل بنظام نصف استعماري ونصف اقطاعي على رأسه ملك نصبه الانكليز ..



أما البورجوا ......





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