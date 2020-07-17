الطيف الجموح - محمد الداهي

2020/07/17 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الداهي كرس أحمد لميهي مسيرته العلمية- في مجال البحث التربوي- للدفاع عن أهداف البيداغوجيا المؤسساتية بحثا عن أنجع السبل لاستجلاب المردودية المنشودة، وتعويد المتعلم الطرائقَ الفعالة والنشيطة التي تطور قدراته على التدبير الجماعي، و الاستقلالية، وكسب الثقة بالنفس.



لم يكن - في غمرة البحث العلمي الصارم- يخطر بباله أنه يدخر موهبة أدبية قد تسعفه يوما ما على تمثيل الواقع، ومساءلة ذاته، واستثمار تجربته في الحياة ......





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