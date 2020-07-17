ضم غيرمعلن لم يتوقف وعزلة الصهيونية تتسع باضطراد - سعيد مضيه

2020/07/17 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه دائرتان لا تقاطعان تدور فيهما القضية الفلسطينية: دائرة الضم بلا توقف، حيث التوسع قيمة عليا صهيونية ؛ ودائرة النمو المضطرد لحركات التضامن مع العدالة في فلسطين.



هذه المقاربة تتناول الدائرتين وتفسر لماذا لا تتقاطعان .



فضح عملية الضم المتواصل إنذار للفلسطينيين شعبا وقيادة بعدم الركون الى المواقف الدولية المعارضة للضم وللاستيطان ؛ إذ طالما تقف الإدارة الأميركية بجانب إسرائيل لن توقف الزحف الاستيطاني.



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