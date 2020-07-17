تفجير يودي بحياة قائد بالحشد في صلاح الدين

2020/07/17 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين يوم الجمعة بوفاة مسؤول في الحشد العشائري – يضم مقاتلين سنة منضويين بالحشد الشعبي - متأثرا بجروحه جراء هجوم سابق بعبوة ناسفة في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسؤول قوة حشد "تل ابو جراد" التابع للواء ٥١ الشيخ شعلان النمراوي توفي اليوم متأثرا بجراحه جراء هجوم طاله، وعددا من عناصر الحشد بعبوة ناسفة في وقت سابق.

وبين المصدر ان هجوما سابقا بعبوة ناسفة طال الشيخ النمراوي مع 5 من مرافقيه وتسببت بمقتل جميع مرافقيه واصابته جروح بليغة نقل على اثرها الى المستشفى.

ويقع قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين ويبلغ سكانه نحو 175 الف نسمة ، وسقط بيد تنظيم داعش عام 2014 قبل ان يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لاكثر من عام.

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