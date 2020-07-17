2020/07/17 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيروس كورونا يصيب قائد شرطة واسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يصيب قائد شرطة واسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يصيب قائد شرطة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).