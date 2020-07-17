بالجدول،، الانواء تعلن حالة الطقس: 14 محافظة تجاوزت الـ45 درجة مئوية

2020/07/17 | 13:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد.وقالت الهيئة في توضيح نشرته اليوم وتابعته “يس عراق”، ان طقس اليوم سيكون مشمسا وحار جدا في المناطق الوسطى والجنوبية، فيما يكون مشمسا حارا في المناطق الشمالية وغائما جزئيا في اقسامها الشرقية، مرجحة ان […]

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