2020/07/17 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة : ضبط “400” محولة كهربائيَّة عطلت بعد ثلاث سنواتٍ من دخولها حيز الخدمة لمخالفة ضوابط تصنيعها المركز الخبري الوطني.

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