اللواء رسول: لدينا منظومة استخبارية تعمل بدقة وعملياتنا تستهدف قيادات داعش

2020/07/17 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، إن استهداف قيادات داعش تم وفق استراتيجية استخباراتية.وذكر رسول في تصريح للوكالة الرسمية، أن “ العراق لديه اليوم منظومة استخباراتية تعمل بدقة وبمهنية واحترافية والعمليات تستهدف قيادات عصابات داعش من الصف الأول وتقتلهم”.وأضاف أن “العمليات النوعية تهدف إلى كسر […]

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