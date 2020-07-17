الخارجية تعلن انطلاق رحلة استثنائية لإجلاء 57 عراقياً عالقاً في أرمينيا

2020/07/17 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، انطلاق رحلة استثنائية لنقل 57 عراقياً، كانوا عالقين في أرمينيا بسبب الحظر الشامل.وقال المُتحدّث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف في بيان تلقته /المعلومة/، إن “سفارة جمهوريّة العراق لدى يريفان تُطلِق الرحلة الاستثنائيّة الثانية إلى العراق، وعلى متنها (57) مُسافِراً عراقياً كانوا عالقين في أرمينيا جراء الحظر الشامل، وتعليق […]

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