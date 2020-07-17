2020/07/17 | 13:31 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع طفلة واصابة شقيقها ورجل بانفجار عبوة جنوب البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع طفلة واصابة شقيقها ورجل بانفجار عبوة جنوب البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع طفلة واصابة شقيقها ورجل بانفجار عبوة جنوب البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).