اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقرر تقليص ساعات حظر التجوال في العراق

2020/07/17 | 13:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في إطار سعي الحكومة لتخفيف القيود المفروضة على المواطنين، بما يسمح بقضاء مصالحهم ومزاولة أعمالهم، وفق الإجراءات الوقائية المُعلنة.

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي، من الساعة التاسعة مساءً الى الساعة الخامسة صباحاً، مع شمول أيام “الخميس والجمعة والسبت” بالحظر التام الكلي، على أن يتم إعادة النظر في رفع الحظر كلياً، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوصت اللجنة بالتشديد على تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عنها، لا سيما فيما يتعلق بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي والاجتماعي، في داخل المحال التجارية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وحجز عجلات المخالفين في حال تكرار المخالفة.

هذا ووجهت الأجهزة الأمنية بمنع التجمعات بأشكالها كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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