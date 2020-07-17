كوريا الجنوبية تقرر إجلاء عمالها من العراق

2020/07/17 | 13:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..قررت سلطات كوريا الجنوبية إجلاء العمال الكوريين العاملين في مواقع الإنشاءات بالعراق اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة سريعة في ذلك البلد.وقال مدير إدارة القادمين من الخارج بمركز معالجة الحوادث كو دوك يونغ في مؤتمر صحفي اليوم حول عملية نقل العمال الكوريين: “نتحرك لتجهيز طائرة مستأجرة خلال […]

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