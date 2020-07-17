جريمة غامضة مروعة تهز السعودية ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا نحرا بالسكين

2020/07/17 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..هزت جريمة غامضة راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة قضوا نحرا بالسكين السعودية، خاصة بعد إفادة شهود بغياب الوالدين عن المنزل وقت ارتكاب الجريمة ببلدة الشعبة بالأحساء.وعرضت نشرة أخبار التاسعة على قناة mbc أمس القصة الكاملة مع الإعلامي عوض الفياض، حيث أوضح أحد الأهالي أن البلدة شهدت مقتل أربع فتيات يناهز […]

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