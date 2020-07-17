اندلاع حريق في مخيم للنازحين في دهوك

2020/07/17 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [دهوك-اين] اندلع حريق قبل ظهر اليوم الجمعة في مخيم للنازحين في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

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