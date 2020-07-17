إصابة قائد امني عراقي بفيروس كورونا

2020/07/17 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]افاد مصدر طبي مسؤول يوم الجمعة بإصابة العميد احمد عبد الصاحب الرديني قائد شرطة واسط بفيروس كورونا.

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