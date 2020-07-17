2020/07/17 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط 400 محولة كهربائيَّة عطلت قبل 37 عاماً لانتهاء عمرها الافتراضيِّ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 13:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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