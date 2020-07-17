استشهاد واصابة خمسة اشخاص بينهم طفلان بانفجار ناسفة استهدفت عجلتهم في صلاح الدين

2020/07/17 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..افاد مصدر امني، الجمعة، باستشهاد واصابة خمسة اشخاص بينهم طفلان بانفجار عبوة ناسفة على عجلة كانوا يستقلونها قرب الشرقاط في صلاح الدين.وقال المصدرلـ/المعلومة/، إن “مواطن وابنة اخيه استشهدا واصيبت زوجته وطفلين اثر انفجار عبوة ناسفة على سيارتهم”.واضاف المصدر، أن “العبوة زرعها تنظيم داعش الاجرامي حديثا في الطريق بين قرية النمل […]

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