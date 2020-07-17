فرقة الامام علي تعلن دفن 75 متوفيا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/07/17 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تجهيز دفن جثامين (٧٥) متوفى جديد بجائحة فيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام ال...





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