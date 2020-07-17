2020/07/17 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كردستان

أصدرت شركة "اواميديكا" لإنتاج الأدوية، اليوم الجمعة، توضيحاً بخصوص الجدل الذي أثير حول سعر الدواء الروسي الذي طُرح في الأسواق لمعالجة كورونا بخاصة في اقليم كردستان.

وذكرت الشركة في بيان أطلعت عليه (بغداد اليوم) أنه "جاء هذا التوضيح بعد الضجة التي أثيرت حول سعر الدواء في مواقع التواصل الاجتماعي ومن جهات طبية قالت ان المنتج هندي سعره دولار واحد، في حين يتم بيعه من قبل اواميديكا بـ 200 دولار".

وأكدت أنها، "أخذت بنظر الاعتبار جميع الإجراءات العلمية والقانونية في إنتاج وتوزيع هذا الدواء"، مبينة أن "سعر العلاج تم تحديده بأقل من 70‎%‎ من سعر العقد الذي أبرمته وزارة الصحة العراقية مع الشركة الروسية، والذي بلغ 165 دولاراً لكل علبة تحتوي على 40 حبة".

وقالت إنه "تم بيعه لوزارة الصحة العراقية وإقليم كردستان بالسعر نفسه".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بيان رسمي

🔴 الموقف اليومي ..

تجهيز دفن جثامين (٧٥) متوفى جديد بجائحة فيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف خلال الساعات (٢٤) الماضية من قبل الفريق التطوعي التابع لفرقة الامام علي ع القتالية.

#المكتبالاعلاميالخاص&nb

بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن تمكنها من ضبط (400) محولة كهربائيَّة عطلت بعد ثلاث سنواتٍ من دخولها حيز الخدمة؛ لمخالفة ضوابط تصنيعها.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة (17 تموز 2020)، انطلاق رحلة استثنائية لنقل 57 عراقياً، كانوا عالقين في أرمينيا بسبب الحظر الشامل.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، إن "سفارة جمهوريّة العراق لدى يريفان تُطلِ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشركة الكردية المصنعة لعلاج كورونا الروسي توضح بشأن ’’الجدل’’ حول ارتفاع أسعاره) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشركة الكردية المصنعة لعلاج كورونا الروسي توضح بشأن ’’الجدل’’ حول ارتفاع أسعاره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).