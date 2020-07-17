بالصور.. صيد ثمين في قبضة القوات العراقية بكركوك

2020/07/17 | 13:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الجمعة، القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط وكرين لداعش في قضاء الحويجة بكركوك....

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