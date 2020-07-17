2020/07/17 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تعلن عودة 332 نازحا من مخيمات دهوك الى سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن عودة 332 نازحا من مخيمات دهوك الى سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن عودة 332 نازحا من مخيمات دهوك الى سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).