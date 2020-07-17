الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/17 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الاشتراكي الثائر نصير الفقراء والمظلومين، على وجهه ألف معنى وفي عينيه ألف سر، بحر قد أتعب الغائصين يتهادى مع الخيال ويطوي الكون روحاً مجنح الأصداء ..



الصوت الذي جلجل يوماً قبل قرن ونصف من الزمن من يجوع يخرج على الناس بسيفه ..



ومن استعبد فليهرع إلى مقبض سيفه ..



يصرخ في الناس أن كل ما تحوي بيوت المال ملك للرعية ...



هو من حق الشعب الذي زكى ..



وللشعب الذي بذل جهده وسال عرق جبينه ...



اقطعوا الأيدي التي ......





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