في ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العمالي العراقي تحية لأسماء خالدة - فالح مكطوف

2020/07/17 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فالح_مكطوف في ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العمالي العراقي تحية لأسماء خالدةلا تسعفني الذاكرة كثيراً، وربما كان لسبع سنوات عجاف أمضيتها في السجن بما رافقها من تعذيب جسدي ونفسي دور في صعوبة استحضار ألق الماضي بغية اكتمال الصورة، لاسيما أن الموضوع يتعلق بذكريات ذات صلة بهمس المكان والزمان وخوض عراكاً جدياً مع ذاكرة تستعصي على مالكها وتركن للنسيان وكأنه اختيارها للتملص من المسؤولية لإظهار أنه ديدنها وكأنه س ......





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