المجتمع التقليدي من وجهة نظر علم الاجتماع - محمد الهادي حاجي

2020/07/17 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهادي_حاجي المجتمع التقليدي من منظورعلم الاجتماع:يشير مصطلح المجتمع التقليدي إلى المجتمع الذي لم يمر بمراحل التطور الصناعي والاقتصادي والعلمي التي مرّ بها المجتمع الغربي الصناعي، فهو يوحي بواقع اجتماعي واقتصادي سبق التشكيلة الاقتصادية الرأسمالية.



وعرّفه "روستو" بقوله "ما نطلق عليه المجتمع التقليدي، يشير إلى مجتمع محدودية القوة الإنتاجية، بسبب علوم وتكنولوجيا ما قبل عصر نيوتن.



كما هو مجتمع وجهة النظر إلى ......





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