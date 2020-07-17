نسب انجاز متقدمة بأعمال مشروع ملعب ذي قار الاولمبي

2020/07/17 | 13:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد تصاعد نسب الانجاز في مشروع ملعب ذي قار الاولمبي سعة 30 الف متفرج الذي تنفذه شركة سارل اور الفرنسية لحساب وزارة الشباب والرياضة.وقال عبد الواحد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تابع وتواصل […]

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